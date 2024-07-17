يامال يختار قميصه الجديد مع برشلونة

المصدر: البيان

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اختار لامين يامال، نجم برشلونة، الرقم الجديد الذي سيضعه على قميصه رفقة البارسا في الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيعلن برشلونة في الساعات المقبلة الرقم الجديد لقميص لامين يامال، قبل ساعات من بدء بيعه القمصان الجديد للبارسا.

وأشارت الصحيفة وفقاً لموقع "كورة" إلى أن يامال سيرتدي القميص رقم 19 في الموسم الجديد، وسيتخلى عن رقم 27 لأسباب تسويقية.

وكان يامال تألق بالقميص رقم 19 مع إسبانيا وحصل معه على لقب يورو 2024.

كما أن الأسطورة ليونيل ميسي بدأ مسيرته مع برشلونة مرتديا القميص رقم 19.

وأوضحت أن القميص الجديد ليامال كان من أكثر القرارات سخونة في مكاتب برشلونة، وحاول البعض أن يدفع اللاعب لارتداء القميص رقم 10.

وسبق أن صرح يامال خلال اليورو أنه لن يرتدي القميص رقم 10 في برشلونة، لأنه خاص بزميله أنسو فاتي.

يذكر أن رقم 19 كان يرتديه فيتور روكي بالموسم الماضي، لكنه قريب للغاية من ترك برشلونة هذا الصيف.

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