تياجو ألكانتارا ينضم للجهاز الفني لبرشلونة

المصدر: وكالات

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن نجم خط الوسط السابق تياجو ألكانتارا سيكون ضمن عناصر الجهاز الفني للمدرب هانزي فليك في الفريق الكتالوني.

وأنهى تياجو /33 عاما/ مسيرته الكروية في مايو الماضي مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد أن لعب سابقا لمدة 7 سنوات في بايرن ميونخ الألماني، حيث فاز بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) تحت قيادة فليك عام 2020.

وبدأ تياجو مسيرته مع الساحرة المستديرة في الأساس من خلال أكاديمية برشلونة ولعب للفريق الأول لمدة أربع سنوات قبل انتقاله لبايرن عام 2013.

وذكر برشلونة "من المقرر أن يقضي تياجو ألكانتارا الأسابيع المقبلة كجزء من طاقم هانزي فليك التدريبي".

أضاف العملاق الإسباني "من المتوقع أن يبقى اللاعب السابق مع الفريق الأول لكرة القدم للرجال طوال الصيف، وبالتالي، سيتواجد في جولة الفريق الصيفية بالولايات المتحدة".

يذكر أن فليك، المدير الفني السابق لبايرن ومنتخب ألمانيا، تولى تدريب برشلونة خلفا للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

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