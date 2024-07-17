غدًا.. سحب قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات

المصدر: وام

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تجرى غدا الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور، قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات موسم 2024 - 2025، حيث يشارك 21 فريقا في النسخة الافتتاحية التاريخية للبطولة، التي تنطلق منافساتها في شهر أغسطس المقبل.

ويتنافس 13 فريقا في الدور التمهيدي للبطولة، من بينهم فريق أبوظبي لكرة القدم للسيدات، حيث يتم توزيع هذه الفرق على 4 مجموعات، تضم مجموعة واحدة منهم 4 فرق، فيما تضم المجموعات الثلاث الأخرى 3 فرق في كل منهم.

وتستضيف السعودية وبوتان والأردن وماليزيا مجموعة واحدة لكل منها، وتقام المنافسة بنظام الدوري في الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور المجموعات.

وتنضم الفرق الأربعة المتأهلة من الدور التمهيدي، إلى 8 فرق تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، الذي يتضمن ثلاث مجموعات تضم كل منهم 4 فرق، تتنافس بنظام التجمع من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر 2024.

وتستضيف المجموعات كل من الصين وتايلاند وفيتنام. وتم تصنيف الأندية ووضعها في أوعية، بحسب تصنيف الاتحادات الوطنية الخاصة بها، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات، حيث يقع نادي أبو ظبي في المستوى الثالث مع ناديي إيه بي إف (نيبال)، وليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

وتستمر منافسات البطولة في الأدوار الإقصائية خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مايو 2025، موعد المباراة النهائية.

وتم تخصيص جوائز مالية للأندية المشاركة في البطولة، حيث يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية تقدر ب 1.3 مليون دولار.

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