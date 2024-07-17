رسميًا.. «فيفا» يحقق في عنصرية لاعبي الأرجنتين تجاه الفرنسيين

المصدر: وكالات

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء فتح تحقيق بحق لاعبي الأرجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم الأحد على حساب كولومبيا، وفق ما أفاد الأربعاء، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نادي تشلسي الإنكليزي عن "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه إنسو فرنانديس.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "فيفا على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويجري التحقيق في الحادث.

يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين، مشجعين أو مسؤولين".

كما قرر تشلسي فتح "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه الأرجنتيني فرنانديس بسبب مشاركته في الهتافات العنصرية بحق لاعبي منتخب فرنسا خلال الاحتفال بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا.

وقال تشلسي في بيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستخدمه لرفع مستوى الوعي. اتخذ النادي إجراءً تأديبياً داخلياً".

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الثلاثاء أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشلسي الإنكليزي إنسو فرنانديس على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده بعد الظفر بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا 1-0 بعد التمديد الأحد في ميامي.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديس، أغنية يعود تاريخها إلى كأس العالم 2022، غناها مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وتضمنت استهداف قائد "الديوك" كيليان مبابي.

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى فيفا.

ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وكتبت على منصة "اكس": "مثير للشفقة. هذا السلوك غير مقبول لأنه يتكرر".

واعتذر فرنانديس عما قام به من خلال منشور على انستغرام قال فيه "أعتذر بشدة عن مقطع الفيديو الذي تم نشره على قناتي على انستغرام خلال احتفالات المنتخب الوطني. تحتوي الأغنية على لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات".

وتابع "أنا أقف ضد التمييز بكافة أشكاله وأعتذر عن التورط (بالمشاركة في الأغنية) في نشوة احتفالاتنا بكوبا أميركا. هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات، لا يعكسون معتقداتي أو شخصيتي. أنا آسف حقاً".

ورد المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا الاثنين على فرنانديس زميله في تشلسي من خلال منشور على موقع "أكس" قال فيه "كرة القدم في 2024: عنصرية غير مقيدة".

أما المدافع الفرنسي في برشلونة الإسباني جول كونديه المعروف بنشاطه المناهض العنصرية، فكتب مساء الثلاثاء على الموقع ذاته إنه أمر "مؤسف...".

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