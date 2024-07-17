إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي في أربطة كاحله الأيمن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ميسي /37 عاما/ تعرض للإصابة في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكولومبي بهدف نظيف في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الثاني في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي لكرة القدم، وأصدر النادي بيانا لتوضيح طبيعة إصابة ميسي على الموقع الرسمي للنادي.

وذكر البيان: "بعد التقييم الطبي، تأكد إصابة ميسي في أربطة كاحله الأيمن".

وأضاف: "سيتم تحديد جاهزية قائد الفريق وفقا للتقييمات الدورية التي يخضع لها وتطور عملية تعافيه".

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