عكست تألقه على طريقة رونالدو.. رد فعل بالمر يفضح «غطرسة» بيلينغهام

المصدر: البيان

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فسّرت جودي جيمس المتخصصة في مهارات التواصل، عدم تجاوب بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي مع مواساة جود بيلينغهام، نجم خط الوسط، لهم بعد خسارة النهائي الحلم لكأس أمم أوروبا 2024.

وأظهر بعض اللاعبين برودًا تجاه بيلينغهام بعد صافرة نهاية الموقعة، لا سيما كول بالمر، والذي أبقى يديه خلف ظهره، ولم يبادل زميله العناق.

وفي تصريحاتٍ أدلت بها إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبّرت جيمس عن قناعتها بأن لغة جسد بيلينغهام عمومًا تعكس شعورًا بالغطرسة.

وشرحت المتخصصة في لغة الجسد، "إن غطرسته عاملٌ حيويٌ في نجاحه وتألقه على أرضية الملعب. إنها الخصلة التي طوّرها واحتفظ بها نجومٌ مثل كريستيانو رونالدو على مدار السنوات، ولقد ساعدتهم على تخطي الشك المدمر في النفس".

ولكن جيمس تعتقد بأن "الغطرسة، بالإضافة إلى الميل إلى القيادة، من الممكن أن تضع لاعبا شابا مثل بيلينغهام في صدامٍ مع مديره الفني وزملائه اللاعبين".

ولفتت جيمس إلى أن قيام ابن الـ 21 عاما بمواساة زملائه بعد الهزيمة كانت مبادرةً تنم عن التحلي بالقيادية.

ووصفت جيمس اللقطة المثيرة للجدل بين بيلينغهام وبالمر، فقالت، "لقد أمسك (بيلينغهام) بوجه بالمر بيده، وقرّب رأسه منه.. فمن الممكن أن نفترض بأن بيلينغهام ليس واعيا بوجود أي مشاعرٍ سلبيةٍ تحت السطح تجاهه".

وواصلت المتخصصة في مهارات التواصل متحدثةً عن الثنائي المتألق لإنجلترا، "وجه بالمر يخلو من التعابير، وهو لا يتجاوب مع مبادرة المواساة".

ونبّهت جيمس، "من الممكن بسهولةٍ أن يعطي (بالمر) الانطباع بأنه يعامل بيلينغهام ببرودٍ، ولكن قد يكون ثمة تفسيرٌ آخر، فبالمر سجل الهدف الذي كان من المفترض به قيادة إنجلترا نحو الفوز بالنهائي، فربما كان متألما بالخسارة أكثر من سواه".

وأضافت بهذا الصدد، "لم يتجاوب كل اللاعبين مع مواساة بيلينغهام التي تتحلى بطابعٍ قياديٍ، ولكن العديد من اللاعبين لم يتجاوبوا مع مواساة غاريث ساوثغيت (مدرب المنتخب الإنجليزي) أيضا".

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