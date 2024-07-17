إنزو يفتح على نفسه النار في تشيلسي بسبب «البث المباشر»

المصدر: البيان

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يبدو بأن علاقة الأرجنتيني إنزو فيرنانديز نجم خط الوسط، في طريقها للتوتر مع اللاعبين الفرنسيين ذو البشرة السمراء في صفوف ناديه تشيلسي الإنجليزي.

ووضع فيرنانديز منتخب بلاده الأرجنتين في حرجٍ بالغٍ بشكلٍ غير مباشرٍ، حينما فتح خاصية البث المباشر في تطبيق "انستغرام" لنقل احتفالاته وزملائه بتتويجهم بلقب كوبا أمريكا 2024.

وسُمع نجوم التانغو المتواجدون على متن الحافلة وهم يرددون بصوتٍ واضحٍ أغنيةً ذات دلالاتٍ عنصريةٍ ضد المنتخب الفرنسي.

وتمثّل كلمات الأغنية تشكيكًا في فرنسية بعض اللاعبين في صفوف الديوك، والذين تعود أصول معظمهم إلى قارة أفريقيا.

واشتهرت الأغنية خلال بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، خصوصًا بالتزامن مع النهائي الذي جمع بين فرنسا والأرجنتين في "استاد لوسيل الأيقوني".

وبادر الفرنسيون ذو البشرة السمراء مالو جوستو، وآكسيل ديساسي، وويسلي فوفانا، وهم زملاء فيرنانديز في صفوف تشيلسي، على إلغاء متابعته بمنصات التواصل الاجتماعي.

أما فوفانا، فكتب في حسابه في تطبيق "إكس" للتواصل الاجتماعي تعليقًا على مقطع الفيديو، "كرة القدم في 2024: عنصريةٌ غير مقيدة".

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