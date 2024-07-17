ريال مدريد يقترب من التعاقد مع نجم ليفربول

المصدر: البيان

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زعمت مجلة "بيلد" الألمانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني قد جدد رغبته في الحصول على خدمات ترينت آليكساندر آرنولد، الظهير الأيمن لليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم آرنولد بريال مدريد في السابق، ولكن لم يتقدم النادي العاصمي بعرضٍ رسميٍ لضم صاحب المباريات الدولية الـ 29 والأهداف الـ 3 بشعار المنتخب الإنجليزي.

أما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فتؤكد "بيلد" بأن ريال مدريد يحمل اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع صاحب القميص رقم 66.

وادّعت "بيلد" على الجانب الآخر بأن آرنولد منفتحٌ على فكرة الانتقال إلى الدوري الإسباني.

ولم يستغرب الإعلام الإنجليزي مساعي ريال مدريد لحسم الصفقة، إذ دخل آرنولد العام الأخير من عقده مع ليفربول، والذي سينتهي في يونيو من 2025.

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