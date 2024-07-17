على رأسهم ميسي.. براءة 5 أرجنتينيين من الإهانات العنصرية ضد نجوم فرنسا

المصدر: البيان

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يجد 5 نجوم في صفوف المنتخب الأرجنتيني أنفسهم معفيين من المساءلة في قضية الإهانة العنصرية، ضد اللاعبين ذو البشرة السمراء في المنتخب الفرنسي.

وكان إينزو فيرنانديز، نجم خط وسط المنتخب الأرجنتيني، فتح خاصية البث المباشر عبر تطبيق "انستغرام" لنقل احتفالاته وزملائه بتتويجهم أبطالاً لكوبا أمريكا 2024.

وسُمع بوضوحٍ صوت لاعبي التانغو المتواجدين على متن الحافلة وهم يرددون أغنيةً ذات دلالاتٍ عنصريةٍ ضد المنتخب الفرنسي.

وتمثّل كلمات الأغنية تشكيكًا في فرنسية بعض اللاعبين في صفوف الديوك، والذين تعود أصول معظمهم إلى قارة أفريقيا.

واشتهرت الأغنية خلال بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، خصوصًا بالتزامن مع النهائي الذي جمع بين فرنسا والأرجنتين في "استاد لوسيل الأيقوني".

وبينما تم ترديد الأغنية على متن الحافلة التي تقل المنتخب الأرجنتيني، فقد تأكد بأن بعض اللاعبين لم يكونوا حاضرين خلال الحادثة.

ولفت موقع "تريبيونا" الرياضي إلى غياب الأسطورة ليونيل ميسي، وأليكسيس ماك أليستر، وإيميليانو مارتينيز، ونيكولاس أوتاميندي، ولاوتارو مارتينيز.

وتبيّن بأن ميسي لم يستقل الحافلة، وسلك طريقًا مختلفًا عند الخروج من الاستاد، بسبب الإصابة المؤلمة التي كان قد تعرّض إليها خلال الموقعة النهائية لكوبا أمريكا 2024.

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