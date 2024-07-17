مدرب إنتر ميامي يكشف مدة غياب ميسي بسبب إصابته في الكاحل

المصدر: ا ب

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من المرجح أن يغيب النجم ليونيل ميسي عن مباراتين على الأقل مع فريقه إنتر ميامي بعد إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مشاركة في نهائي بطولة كوبا أمريكا، حسبما قال المدير الفني للفريق الأمريكي، خيراردو "تاتا" ماتينو يوم الثلاثاء.

الفريق الأمريكي أعلن يوم الثلاثاء أن ميسي تعرض لإصابة في أربطة كاحله الأيمن، وأنه من المقرر أن يتم تقييم مدى جاهزيته بشكل دوري مع تقدم عملية إعادة التأهيل.

يستضيف إنتر ميامي فريقي تورنتو إف سي مساء الأربعاء وشيكاغو مساء السبت.

خرج ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، باكيا خلال فوز الأرجنتين 1-0 على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد بعد سقوطه في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وكان نظر على الفور إلى مقاعد بدلاء منتخب الأرجنتين فور سقوطه، وظل جالسا على الأرض لبضع دقائق قبل أن يخلع حذاءه الأيمن ويمشي ببطء خارج الملعب. ثم ظهر وهو يغطي وجهه ويبكي في مقعده.

وأظهرته الكاميرات في وقت لاحق على مقاعد البدلاء مع تورم شديد في الكاحل الأيمن.

وعلى منشور على تطبيق "إنستغرام" يوم الإثنين، قال ميسي إنه في حالة جيدة وإنه يأمل أن يعود إلى الملاعب سريعا.

يحتل ميامي المركز الثاني في جدول ترتيب قسم المنطقة الشرقية بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

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