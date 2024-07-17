مبابي: «سأهب حياتي لريال مدريد»

المصدر: مدريد - أ ف ب

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قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، أمس، لجماهير ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو بمناسبة تقديمه رسمياً لاعباً للنادي الملكي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، «سأهب حياتي لهذا النادي»، مؤكداً مرة أخرى أنه يُحقق «حلم» الطفولة.

وتوجّه ابن الـ25 عاماً إلى جمهور ريال قائلاً بالإسبانية بطلاقة: «وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة. أنا فتى سعيد سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي، وأن أصبح لاعباً في أفضل ناد في تاريخ كرة القدم».

ووقعّ مبابي المنتقل إلى ريال، عقداً لخمسة مواسم، ضمن صفقة انتقالٍ حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وسلّم فلورنتينو بيريس، رئيس النادي الملكي، اللاعب الجديد القميص رقم 9 الذي ارتداه مواطنه كريم بنزيمة قبل انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي في الموسم الماضي.

وحضر 85 ألف شخص حفل التقديم الذي كان من المتوقّع أن يكسر الرقم القياسي المسجّل سابقاً في تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل 15 عاماً.

وحجز المشجعون بسرعة التذاكر المجانية كما عمد بعضهم إلى بيع التذاكر التي حصلوا عليها للاستفادة من الضجة المحيطة بوصول أحد أبرز المهاجمين في العالم.

وسيحصل مبابي على بضعة أيامٍ إضافية للراحة قبل بدء موسمه في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أن زملاءه الجُدد استأنفوا التمارين الاثنين.

ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 على يد إسبانيا (2-1)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين، لا سيّما من قبل الرئيس بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

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