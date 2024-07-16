بعد رحيل ساوثغيت.. هل يقود يورغن كلوب منتخب إنجلترا؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا يمانع تعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول، خلفًا لغاريث ساوثغيت الذي أعلن رحيله عن تدريب منتخب الأسود الثلاثة، اليوم الثلاثاء، بعد خسارة لقب يورو 2024 لصالح فرنسا.

وأكدت الإذاعة أن أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب إنجلترا، هو الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، إلا أن الأمر يتوقف على موافقة المدرب نفسه، الذي أكد من قبل أكثر من مرة أنه يريد الاستمتاع بحياته بعيدًا عن كرة القدم، عقب رحيله عن تدريب الريدز.

وأشارت الإذاعة إلى أن المرشح الثاني بعد كلوب هو الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ السابق، إلا أن فرصه تعتبر ضعيفة، مؤكدة أن قائمة المرشحين ضمت أيضًا إيدي هاو مدرب نيوكاسل.

وكان ساوثغيت تولى تدريب منتخب إنجلترا عام 2016، وقاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع، وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن بعد خسارته بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وودع الإنجليزي تحت قيادة ساوثغيت بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي على يد فرنسا، وأخيرًا فشل في التتويج ببطولة يورو 2024 بالهزيمة أمام إسبانيا.

ولعبت إنجلترا تحت قيادة ساوثغيت 102 مباراة، فازت 64 وخسرت 18 وتعادلت 20.

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