موعد ودية ريال مدريد الأولى في الموسم التحضيري.. وموقف مبابي من المشاركة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام، في حفل ضخم على ملعب سانتياغو بيرنابيو، أمام حضور جماهيري بلغ 85 ألف مشجع.

ووقع مبابي مع ريال مدريد على عقد مدته 5 مواسم، ما يعني أنه سيكون لاعبًا في الميرنغي حتى يونيو 2029.

وصنف الحضور الجماهيري لحفل تقديم مبابي، بأنه الأكبر للاعب كرة قدم، منذ تقديم ريال مدريد للأسطورة كريستيانو رونالدو في الملعب ذاته عام 2009.

ويخوض ريال مدريد المباراة الأولى في الموسم التحضيري، الخميس 1 أغسطس 2024، حيث يلتقي مع ميلان الإيطالي.

وتقام مباراة ريال مدريد وميلان، على ملعب سولجر فيلد في شيكاغو بالولايات المتحدة، إلا أن موقف مبابي من المشاركة مع الميرنغي في هذه المباراة ليس واضحًا حتى الآن، خاصة أنه انتهى مؤخرًا من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، ولم يحصل على إجازته السنوية بعد.

وعاني مبابي خلال الأيام الماضية، من كسر في الأنف، خلال مشاركة مع منتخب فرنسا في اليورو، ما جعله يشارك في مباريات البطولة مرتديًا واقي على الوجه.

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