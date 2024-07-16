شكرًا لأنك لم تستسلم.. بيريز يوجه رسالة إلى مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رسالة إلى الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى صفوف الميرنغي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال بيريز خلال حفل تقديم مبابي بملعب سانتياغو بيرنابيو، موجهًا حديثه إلى اللاعب: "لقد بذلت جهدًا كبيرًا، أنت هنا في ريال مدريد لأنك لم تتخل عن حلمك، أعلم أنك لن تنسى ذلك اليوم الذي أحضرك فيه زيدان إلى هنا لتلتقي باللاعبين الذين تعشقهم".

وأضاف: "أوجه الشكر إلى جميع أساطيرنا الذين جعلوا ريال مدريد أعظم ناد في العالم، كما أود أن يعرف المدريديستا شيء مهمًا للغاية، أنتم قلب هذا النادي، هدفنا الرئيسي دائمًا في كل موسم هو تحقيق أحلامكم، وأوجه الشكر إلى الجماهير على الحضور هذه اللحظة التاريخية".

وكان مبابي دخل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو وسط تصفيق حار من جماهير ريال مدريد، التي ملئت المدرجات، حيث تواجد ما يقرب من 85 ألف مشجع.

وتم عرض مقطع فيديو لمبابي عندما كان صغيرًا يتدرب بقميص ريال مدريد، وهي لقطات حصرية لقناة الميرنغي، كما تم عرض صور للاعب مع الأسطورة زين الدين زيدان منذ سنوات طويلة، عندما كان طفلاً.

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