باللغة الإسبانية.. التعليق الأول لمبابي على انضمامه إلى ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق الفرنسي كيليان مبابي على صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، متحدثًا لجماهير الميرنغي باللغة الإسبانية.

وقال مبابي أثناء تقديمه في ملعب سانتياغو برنابيو: "سأحاول التحدث بالإسبانية، هذا شعور رائع التواجد هنا، أمضيت ليالي لا حصر لها، حلمت أن أكون لاعبًا في هذا النادي، واليوم أنا سعيد لتحقيق ذلك".

وتابع: "أريد أن أشكر الرئيس (فلورنتينو بيريز) على ثقته الكبيرة، لقد مررنا بالكثير لكننا حققنا ذلك في نهاية المطاف وهذا ما جعلني هنا الآن، وأريد أن أشكر كل هؤلاء الذين اجتهدوا لجعلي هنا، والآن أنا سعيد وأرى أمي تبكي من سعادتها، جميعنا نرى الحلم يتحول إلى حقيقة".

واستكمل: "هذا يوم حلمت به كثيرًا وهو ما يجعله رائعًا، ولهذا أريد شكر كل الجماهير لأنهم منحوني الحب والدعم الدائم، وهذا أحد أسباب تواجدي هنا اليوم، الآن أصبح لدي حلم جديد، هو تدوين اسمي في سجلات التاريخ بالنادي، وأجاري طموحات الجماهير، وسأعطي كل ما لدي".

وأتم مبابي، قائلاً: "أريد توجيه رسالة للأطفال من مؤسستي، كنت في يومًا ما مثلكم فقط لدي حلم، إذا كان لديكم الشغف واجتهدتم بما يكفي ستصلون لما أنا عليه الآن من سعادة، أخيرًا أرى أنني أتحدث كثيرًا وهو ما يعكس حماسي الكبير، لكن لا أريد أن أزيد من الكلام، الآن لنهتف لريال مدريد كعائلة واحدة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز