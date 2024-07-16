لامين يامال مهدد بالحرمان من مواجهة ميسي في كأس الأبطال

المصدر: البيان

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تزايدت الشكوك حول استمرار ليونيل ميسي، الأسطورة الحية للكرة الأرجنتينية، مع التانجو حتى موعد "كأس فيناليسما 2025" ضد المنتخب الإسباني.

ويتطلع العالم إلى الموقعة بين بطلي كوبا أميركا 2024 وكأس أمم أوروبا 2024، لا سيما وأن الأرجنتين كانت قد توّجت أيضا بآخر نسخةٍ من كأس فيناليسما في 2022 حينما هزمت إيطاليا، بطلة القارة العجوز آنذاك.

ولم يتحدد بعد موعد القمة المرتقبة بين التانجو والماتادور، إلا أنه من المتوقّع أن يسير كأس فيناليسما 2025 على خطى نسخة 2022 من حيث إقامته في الصيف.

ومن المرّجح إذاً أن تُقام الموقعة النارية بين المنتخب الأرجنتيني والإسباني في وقتٍ ما بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز من 2025.

ولأن المباراة لن تكون قبل مرور عامٍ كاملٍ، فقد لفت موقع "فوتبول ريد" الأميركي الجنوبي إلى قوة الشكوك حول بقاء ميسي مع التانجو حتى ذلك الحين.

واعتبر "فوتبول ريد" بأن التقدم في العمر، حيث تخطّى "البرغوث" حاجز الـ 37 عاما مؤخرا، بالإضافة إلى تناقص اللياقة البدنية، هو ما قد يعصف بقدرة ميسي على الاستمرار مع المنتخب الأرجنتيني حتى الصيف المقبل.

وفي حال أعلن صاحب القميص رقم 10 اعتزاله الدولي، فإن الأمر سيمثّل إحباطا للشارع الرياضي العالمي، والذي كان يترقب مواجهةً شخصيةً بينه وبين لامين يامال، النجم الصاعد بسرعة الصاروخ في المنتخب الإسباني.

وكان لامال قد كشف عن أنه يعتبر ميسي قدوةً له، بينما أثار والد اللاعب الشاب بعض الجدل حينما أكد بأن ابنه بإمكانه أن يصبح "أعظم عن ميسي".

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