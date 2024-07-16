بعد طول انتظار.. أول صورة لمبابي بقميص ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وقع الفرنسي كيليان مبابي عقود انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، بشكل رسمي، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو الماضي.

وظهر مبابي برفقة فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، حيث وقعا سويًا العقود، وتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

والتقط مبابي، الصور التذكارية رفقة بيريز، وظهر بالقميص رقم 9، الذي اختاره في وقت سابق للظهور به رفقة الميرنغي، في ظل امتلاك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للقميص رقم 7، وهو الرقم المفضل لمبابي.

ويقدم ريال مدريد صفقة مبابي، اليوم الثلاثاء، أمام مدرجات كاملة العدد في ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن يحدد الفريق الطبي لريال مدريد، موقف كيليان مبابي من إجراء جراحة في الأنف قبل بداية الموسم الجديد، عقب الإصابة التي تعرض لها مع فرنسا في أولى مباريات الديوك ببطولة يورو 2024.

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