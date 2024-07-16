جيرو يعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة ملهمة مع فرنسا

المصدر: وكالات

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قرر المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو اعتزال اللعب الدولي عقب خروج الديوك من المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ووجه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا رسالة مؤثرة للاعبين والجماهير أمس الاثنين يعلن من خلالها اعتزال اللعب الدولي.

وكان جيرو أعلن قبل شهرين اعتزامه اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسجل مهاجم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين السابق 57 هدفا في 137 مباراة مع المنتخب الفرنسي، علما بأنه كان عضوا في منتخب (الديوك) الفائز بكأس العالم عام 2018 بروسيا.

وانتقل جيرو /37 عاما/ لفريق لوس أنجليس الأمريكي بعد ثلاث سنوات قضاها مع فريق ميلان الإيطالي.

وكتب جيرو في رسالة عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين "لحظة الفزع حلت، الوداع للمنتخب الفرنسي".

وأضاف "يا له من فخر ارتداء القميص الأزرق وتمثيل فرنسا، من خلال وجودي مع المنتخب عثرت على عائلة ثانية من خلال اللاعبين والجهاز الفني".

وأشار "دائما ما ساندنا بعضنا البعض، عشنا الفرحة وخيبة الأمل، الانتصارات والهزائم، الضحك والبكاء، لكن كنا دائما متحدين ونساند بعضنا البعض".

وأكد جيرو "مسيرتي مع منتخب فرنسا لم تكن سلسة دائما، عانيت من الشكوك والانتقادات لبعض الوقت، لكني لم أتوقف أبدا عن الإيمان".

وختم حديثه بالقول "منذ الآن سأصبح المشجع الأول للمنتخب، المنتخب الوطني الذي خدمت بين صفوفه طوال 13 عاما سيبقى دائما في قلبي، إنه مصدر الفخر الأول لي وأجمل ذكرياتي".

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