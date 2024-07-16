85 ألف مشجع يستقبلون مبابي في سانتياغو برنابيو

المصدر: وكالات

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يستعد جمهور ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للاحتفال بالتعاقد مع النجم الفرنسي المهاجم كيليان مبابي، وذلك في التقديم الرسمي له الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المتوقّع أن يحضر نحو 85 ألف شخصٍ في ملعب النادي التاريخي، لمشاهدة الظهور الأوّل لمبابي أمام عددٍ كبيرٍ من الجماهير التي لا تزال تحتفل بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا 2024، كما قد يُحطّم هذا الحدث، الرقم القياسي الذي سُجّل قبل 15 عاماً في التقديم الرسمي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحجز المشجعون بسرعة التذاكر المجانية، في حين أشارت تقارير إلى أن بعض المشجعين قد يعمدون إلى بيع التذاكر التي حصلوا عليها للاستفادة من الضجة المحيطة بوصول أحد أبرز المهاجمين في العالم.

وسيوقّع مبابي (25 عاماً) عقده الجديد لمدة خمسة مواسم مع رئيس النادي فلورنتينو بيريس قبل دخول الملعب في منتصف النهار لتحية الجماهير، ثم سيعقد مؤتمراً صحافياً.

وسيحصل مبابي القادم من باريس سان جرمان، على بضعة أيامٍ إضافية للراحة قبل بدء موسمه في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أن زملاءه الجُدد باشروا التمارين الإثنين.

وسيودّ الأطباء فحص أنف المهاجم، بعدما كُسر خلال فوز فرنسا على النمسا 1-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات في 18 حزيران/يونيو، ما أبعد مبابي عن المباراة الثانية بمواجهة هولندا، ثم أجبره على ارتداء قناعٍ واق.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 الذي بدأ بيعه الخميس الماضي في متاجر ريال مدريد التي تُغطّيها صورة النجم الجديد.

ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 على يد إسبانيا (1-2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

- "تحرر وارتياح" –

ويصل مبابي الذي برز اسمه مع موناكو قبل الانتقال إلى سان جرمان، إلى العاصمة مدريد بعد أداءٍ مخيّبٍ للآمال في كأس أوروبا، حيث اكتفى بتسجيل هدفٍ واحد من ركلة جزاء.

كما أن المهاجم عاش فترة صعبة في الموسم الأخير مع سان جرمان، وذلك عقب إعلانه قرار عدم تجديد عقده، معترفاً بشعوره بـ "التحرر والارتياح" لانتقاله إلى مدريد.

قال في يونيو "إنه حلمٌ تحقق. هذا هو النادي الذي لطالما حلمت بالتواجد فيه".

وأضاف "أذهب هناك بحماس كبير وكثير من التواضع".

وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبدأ ريال موسمه في الدوري أمام مايوركا، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد الصاعد في المرحلة الثانية.

وبحسب الصحافة الإسبانية، سيحصل مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون يورو صافي سنوياً، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيداً جداً عما كان يتقاضاه مع سان جرمان والمقدّر بـ 70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوباً بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ويتوقّع نادي العاصمة تعويض تكاليف هذه الصفقة المكلفة من خلال الفوائد الاقتصادية المتعددة التي سيجلبها اللاعب الفرنسي (مثل عقود الرعاية، مبيعات القمصان، تذاكر المباريات...).

ويأمل مبابي بدوره، أن يؤمّن له هذا الانتقال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه، وهو دوري الأبطال الذي توّج ريال به للمرة الـ 15 بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في النسخة الماضية.

تتويجٌ قد يُعبّد الطريق أمامه للحصول على جائزة أفضل لاعبٍ في العالم وتحقيق أحد أهدافه في الحياة.

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