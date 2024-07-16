ولفرهامبتون الإنجليزي يشكو للاتحاد الأوروبي من العنصرية

المصدر: وكالات

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قال نادي ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعد تعرض مهاجمه الكوري الجنوبي هوانج هي-تشان لما يشتبه أنها إساءة عنصرية خلال مباراة في مواجهة كومو 1907 الإيطالي أمس الاثنين استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للعبة الشعبية أن هوانج أبلغ بحدوث الإساءة في منتصف الشوط الثاني ما أدى إلى رد فعل غاضب من زملائه وطرد دانييل بودينس بسبب لكمه لاعبا من كومو.

ولم يرد كومو على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وقال جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون إنه سأل هوانج عما إذا كان يريد إيقاف المباراة أو استبداله لكن اللاعب (28 عاما) أراد استمرارها.

وفاز ولفرهامبتون 1-صفر في المباراة التي أقيمت خلال معسكره التدريبي في ماربيا بإسبانيا.

وأضاف المدرب "تشاني (هوانج) سيكون على ما يرام. سيتلقى دعمنا الكامل وسنراه في الصباح ونتأكد من أنه بخير. نحن مجموعة متماسكة".

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