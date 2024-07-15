الأرجنتين تتوج بلقب كوبا أمريكا 2024 للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخها

المصدر: ةكالات

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توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية التي استضافتها الولايات المتحدة، اليوم الأثنين.

قاد المهاجم البديل لاوتارو مارتينيس منتخب الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب وتسجيل رقم قياسي في عدد الألقاب في مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم. سجل مارتينيس هدف الفوز في الدقيقة 112 بعد تمريرة حاسمة من البديل الآخر جيوفاني لو سيلسو، ليعزز صدارته للائحة الهدافين بخمسة أهداف.

فازت الأرجنتين باللقب السادس عشر في تاريخها في 30 مباراة نهائية في المسابقة، حيث حلت وصيفة 14 مرة، وفكت شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب مع الأوروغواي (15) التي حلت ثالثة بفوزها على كندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

بهذا الهدف، توج لاوتارو هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف. انفرد المنتخب الأرجنتيني بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروغواياني. كما بات هذا هو اللقب الرابع الذي يحصل عليه فريق المدرب ليونيل سكالوني في غضون 3 أعوام فقط.

في ما يلي سجل الفائزين في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم التي اختتمت نسختها اليوم في ميامي:

1916: الأوروغواي

1917: الأوروغواي

1919: البرازيل

1920: الأوروغواي

1921: الأرجنتين

1922: البرازيل

1923: الأوروغواي

1924: الأوروغواي

1925: الأرجنتين

1926: الأوروغواي

1927: الأرجنتين

1929: الأرجنتين

1935: الأوروغواي

1937: الأرجنتين

1939: البيرو

1941: الأرجنتين

1942: الأوروغواي

1945: الأرجنتين

1946: الأرجنتين

1947: الأرجنتين

1949: البرازيل

1953: الباراغواي

1955: الأرجنتين

1956: الأوروغواي

1957: الأرجنتين

1959 (آذار/مارس): الأرجنتين

1959 (كانون الأوّل/ديسمبر): الأوروغواي

1963: بوليفيا

1967: الأوروغواي

1975: البيرو

1979: البارغواي

1983: الأوروغواي

1987: الأوروغواي

1989: البرازيل

1991: الأرجنتين

1993: الأرجنتين

1995: الأوروغواي

1997: البرازيل

1999: البرازيل

2001: كولومبيا

2004: البرازيل

2007: البرازيل

2011: الأوروغواي

2015: تشيلي

2016: تشيلي

2019: البرازيل

2021: الأرجنتين

2024: الأرجنتين

- أكثر الفرق تتويجاً ووصولاً إلى المباراة النهائية:

1- الأرجنتين (16 لقباً)

2- الأوروغواي (15 لقباً آخرها عام 2011 إلى جانب حلولها وصيفة 6 مرّات)

3- البرازيل (9 ألقاب آخرها عام 2019 إلى جانب حلولها وصيفة 12 مرّة)

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