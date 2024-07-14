موعد مواجهة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

المصدر: وكالات

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يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي نظيره الكولومبي في موقعة مرتقبة فجر غد الاثنين في نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت السعودية الرابعة فجراً بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية.

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز على كولومبيا لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن يصبح أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية يفوز بـ"التاج الثلاثي" لثلاثة ألقاب كبرى تواليا (فازت الأرجنتين بكوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022).

وفي حال تتويجه، سيفض منتخب الأرجنتين الشراكة مع الأوروغواي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب القاري (15 لكل منهما).

على المقلب الآخر، تتطلع كولومبيا لنيل اللقب القاري الثاني لها بعد تتويجها في العام 2001.

وتأمل كولومبيا بقيادة نجمها المخضرم خاميس رودريغيز، في تحقيق مفاجأة مدوية على ملعب "هارد روك"، عبر حرمان ميسي ورفاقه من التتويج.

- القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا

لن تبث أي قناة ناطقة باللغة العربية مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، ولكن يمكن مشاهدتها عبر أقمار "الشيرينغ"، وستبث عبر القنوات التالية:

ANT 1 Greece

TV3 Danmark

Sport TV2 Portugal

Caracol Nacional TV

Premier Sports 1 HD

L'Equipe TV

Arena Sport 1 HD Croatia

Canal + Sport 1 Afrique

Varzish Sport HD

V Sport Premium HD

TV8.5 Turkey

V sport 1 HD Norge

Sportitalia

Football HD tjk

Max Sport 3 HD

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