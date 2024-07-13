في لقائهما الأول..ماذا قال مدرب ليفربول الجديد للنجم المصري محمد صلاح؟

المصدر: البيان

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أبدى المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، الهولندي آرني سلوت إعجابه بالحالة البدنية التي عاد بها نجم "الريدز" الدولي المصري محمد صلاح من إجازته الصيفية.

وعلى الرغم من أن الوقت الذي قضاه معا كان محدودا، إلا أن صلاح ترك انطباعا جيدا لدى سلوت الذي قال تصريحات نقلها موقع "liverpoolecho"، وفقاً لروسيا اليوم: "لقد عاد صلاح بقوة، لقد كان في حالة بدنية لائقة للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو ما كان عليه صلاح دائما، والأمر نفسه هذا العام، ما تريده دائما من اللاعبين الكبار هو أن يكونوا قدوة للشباب أيضا، وهذا ما يحافظ محمد صلاح عليه خاصة بشأن لياقته البدنية".

وأردف المدرب الهولندي: "اللاعبون الشباب مليؤون بالطاقة، لكن يجب أن يكتسبوا الخبرات من اللاعبين الكبار بالفريق، يحبون الضغط على المنافس لقد تم تأسيسهم بشكل جيد للغاية".

وأكمل: "اللاعبون الكبار الموجودون هنا من الفريق الأول يقدمون المثال الصحيح للشباب. لقد كان من دواعي سروري العمل معهم في الأسبوع الأول".

وكان نادي ليفربول بدأ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة سلوت الجمعة الماضي، ويتطلع المدرب الهولندي لتجهز فريق قوي يكون قادرا على المنافسة على الألقاب خاصة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

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