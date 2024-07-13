وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين قبل انطلاق أولمبياد باريس

المصدر: أ ب

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قامت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا بالسباحة في نهر السين في باريس اليوم السبت، قبل أقل من أسبوعين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".

وجاء تصرف الوزيرة الفرنسية، بعد الوعود التي قطعتها عمدة باريس آن هيدالغو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسباحة في نهر السين أيضا لإظهار جودة المياه قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024.

سباحة وزيرة الرياضة بمثابة لفتة رمزية لتسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيف النهر، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث.

يذكر أن منظمي أولمبياد باريس وضعوا هدفا يتمثل في جعل أولمبياد 2024 الأكثر استدامة في التاريخ.

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