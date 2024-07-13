إنتر ميلان يضم الإيراني مهدي طارمي حتى صيف 2027

المصدر: وكالات

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أصبح المهاجم الإيراني الدولي مهدي طارمي أحدث صفقة يبرمها فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن طارمي /31 عاما/ أول لاعب إيراني ينضم لإنتر ميلان بعدما وقع على عقد سيبقيه مع الفريق حتى صيف 2027.

ولعب طارمي مع ويسلي شنايدر، لاعب إنتر السابق، في فريق الغرافة القطري ثم انتقل للبرتغال، حيث قضى موسما مع فريق ريو آفي قبل أن ينتقل لفريق بورتو في صيف 2020.

وخلال الأربعة مواسم التي قضاها مع بورتو، سجل طارمي 77 هدفا في 154 مباراة، من بينهم 20 هدفا في موسم 2021 / 2022 الذي شهد تتويج بورتو بلقب الدوري.

ولعب طارمي 85 مباراة دولية مع المنتخب الإيراني وسجل 50 هدفا .

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