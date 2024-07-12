الصربي ستراينيا بافلوفيتش على أعتاب ميلان

المصدر: وكالات

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بدأ نادي ميلان الإيطالي التفاوض مع ريد بول سالزبورج النمساوي للتعاقد مع مدافعه الصربي ستراينيا بافلوفيتش بناء على رغبة المدرب البرتغالي باولو فونيسكا.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الجمعة، فإن بافلوفيتش بات على أعتاب الانتقال لصفوف ميلان.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن ميلان عرض على بافلوفيتش /23 عاما/ حوالي ضعف راتبه، ليحصل على مليون و200 ألف يورو بدلا من 700 ألف يورو سنويا.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" إلى أن ميلان مستعد لدفع 20 مليون يورو لضم المدافع الصربي الذي يلعب في صفوف سالزبورج منذ 2022.

ورغم سنه الصغير شارك بافلوفيتش في 38 مباراة مع منتخب صربيا وظهر معه في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

كما نوهت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان يسعى أيضا لضم ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 13 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن ميلان يرغب في التعاقد مع موراتا /31 عاما/ لثلاثة أعوام مقابل حصوله على أربعة ملايين يورو في الموسم.

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