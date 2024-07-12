نجم المنتخب الإنجليزي السابق: هاري كين أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا

المصدر: وكالات

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يرى جاري نيفيل المدافع السابق لمنتخب إنجلترا أن هاري كين هو أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا وينبغي أن يشارك منذ البداية أمام إسبانيا بعد غد الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وسجل كين ثلاثة أهداف ليساهم في بلوغ منتخب الأسود الثلاثة نهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.

لكن كين هداف بايرن ميونخ الألماني تعرض لانتقادات بسبب تباين مستواه خلال البطولة القارية، وجرى استبداله خلال المباراة الأخيرة ليشارك أولي واتكينز بدلا منه ويحرز هدف الفوز القاتل لإنجلترا في شباك هولندا في الثواني الأخيرة من مباراتهما في المربع الذهبي.

وقال نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة "تحدثت إلى واين روني قبل أربعة أو خمسة أسابيع من البطولة، وقد قال إن هاري كين هو أفضل لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا، لن أجادل معه".

وأضاف "هاري كين كان مثيرًا للغاية، لقد وصفته بالذهب عندما كان في توتنهام، تضع في اعتبارك دائما أنه سيقدم لك المساعدة. إنه صاحب شخصية قوية".

وأشار "أعتقد أنه لم يقدم أفضل ما لديه في البطولة، يبدو أنه يحمل شيئا ما، ولن اندهش إذا خرج بعد أسبوع أو أسبوعين وكشف عن أشياء حدثت له خلال البطولة".

وأكد نيفيل "تنظر إلى السجلات الآن وبعض أفضل الهدافين على مر العصور، هاري كين لن يكون الشخص الذي سيستبعده جاريث ساوثجيت".

وأكد "أعرف أنه هناك بعض الناس يتحدثون عن كوننا أفضل من دونه، لكن هذا لن يبعث برسالة رائعة للفريق على المستوى الداخلي، إنه قائدهم بشكل واضح، وساوثجيت يثق فيه تماما".

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