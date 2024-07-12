سبب رفض كلوب لعرض تدريب منتخب أمريكا

المصدر: البيان

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أصر يورغن كلوب على التمتع بفترةٍ من الراحة حينما تلقى عرضًا خلال الأيام القليلة الماضية لتولي الإدارة الفنية لمنتخب أمريكا.

وكان المنتخب الأميركي قد أقال مدربه جريج بيرهالتر بشكلٍ سريعٍ بعد الإخفاق الكبير في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة.

فعلى الرغم من أن الأمريكيين دشّنوا مشوارهم بالفوز بهدفين نظيفين على بوليفيا، إلا أنهم سقطوا بعد ذلك في خسارتين متتابعتين أمام باناما والأوروجواي.

وفشل منتخب أمريكا في مجرد عبور دور المجموعات من كوبا أمريكا، إذ حل ثالثا في ترتيب المجموعة الثالثة برصيدٍ يقتصر على 3 نقاطٍ.

وتحرّك الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بعد إقالة بيرهالتر لمفاوضة كلوب، والذي لا يرتبط بأي طرفٍ منذ الـ 31 من مايو الماضي.

وكان المدرب الألماني قد ترجّل من منصبه كالمدير الفني لليفربول الإنجليزي، ليضع حدٍ لمشوارٍ حافلٍ بالإنجازات على مدار السنوات الثمانية الماضية.

وأكد موقع "ذا آثليتيك" الرياضي بأن إجابة كلوب جاءت بالرفض.

ووفقًا للتقارير، فإن الرجل المولود في مدينة شتوتجارت يريد الخلود إلى الراحة لفترةٍ بعدما قضى السنوات الـ 23 المنصرمة في التنقل من مهمةٍ تدريبيةٍ إلى أخرى.

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