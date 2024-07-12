الإعلان عن حكام مباراة أوروجواي وكندا في كوبا أمريكا

المصدر: وكالات

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اختار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم طاقم تحكيم فنزويلي لإدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره الكندي مساء غد السبت بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأحد بتوقيت جرينتش) على ملعب (بنك أوف أميركا) بمدينة شارلوت، للتعرف على صاحب الميدالية البرونزية في المسابقة القارية.

وكشف الموقع الألكتروني الرسمي للبطولة أن الفنزويلي أليكسيس هيريرا سوف يدير اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه لوبين توريالبا وألبرتو بونتي.

ويتواجد الباراجواياني ديرليس لوبيز على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ويعاونه مواطنه ملسياديس سالديفار فرانكو.

وخسر منتخب كندا، الذي يشارك للمرة الأولى في كوبا أمريكا، صفر / 2 أمام منتخب الأرجنتين في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي شهد أيضا خسارة منتخب أوروجواي صفر / 1 أمام نظيره الكولومبي.

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