بالأرقام.. مسيرة الأرجنتين وكولومبيا حتى الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا 2024

المصدر: وكالات

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يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة وكرة القدم اللاتينية على وجه الخصوص، المباراة النهائية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024).

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي مساء بعد غد الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين القادم بتوقيت جرينتش) في نهائي البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وسيكون هناك الآلاف من المشجعين حاضرين في ملعب (هارد روك) بمدينة ميامي لمشاهدة المباراة التاريخية بين المنتخبين الأرجنتيني والكولومبي.

كما ستحرص الملايين الأخرى على مشاهدة اللقاء في جميع أنحاء الكوكب لمتابعة ما سيقدمه نجوم مثل ليونيل ميسي وخاميس رودريجيز وأنخيل دي ماريا ولويس دياز، حيث يأمل الجميع في تقديم عرض رائع على أرض الملعب، بينما ستواصل نجمة البوب الكولومبية الشهيرة شاكيرا الحفلة بين الشوطين بعرض مليء بالإيقاع والرقص.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب للمرة الـ 16 في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع أوروجواي، فإن منتخب كولومبيا يحلم بحمل كأس المسابقة للمرة الثانية، بعدما نالها عام 2001، عندما نظم البطولة على ملاعبه.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي يحتضنها ملعب هارد روك في النسخة الحالية للبطولة، بعدما شهد فوز أوروجواي على بنما 3 / 1، والأرجنتين على بيرو 2 / صفر في مرحلة المجموعات.

ونستعرض في السطور التالية رحلة الأرجنتين وكولومبيا بالأرقام نحو المباراة النهائية للنسخة الـ 48 في البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.

لعبت الأرجنتين (حاملة اللقب) المباراة الافتتاحية للبطولة ضد كندا التي ظهرت للمرة الأولى في البطولة، وفاز أبطال العالم بنتيجة 2 / صفر في 20 حزيران/يونيو الماضي.

وانتصر المنتخب الأرجنتيني 1 / صفر على تشيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليحجز مقعدا مبكرا في الأدوار الإقصائية بالبطولة، قبل أن يختتم لقاءاته في المجموعة بالفوز 2 / صفر على بيرو ليتربع على القمة عن جدارة، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

واجتاز منتخب الأرجنتين عقبة نظيره الإكوادوري في دور الثمانية بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ليواصل الفريق حملته الناجحة في البطولة بالفوز مجددا 2 / صفر على كندا في قبل النهائي، ليتأهل للنهائي الرابع في المسابقة خلال النسخ الخمس الأخيرة.

أما منتخب كولومبيا، فاستهل مشواره في البطولة بالفوز 2 / 1 على باراجواي، ثم تغلب 3 / صفر على كوستاريكا في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات، التي اختتم مبارياته بها بالتعادل 1 / 1 مع البرازيل، ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وفي مرحلة خروج المغلوب، حقق فريق المنتخب الكولومبي انتصاره الأكبر في كوبا أمريكا 2024 بفوزه الكاسح 5 / صفر على بنما بدور الثمانية، قبل أن يعبر منتخب أوروجواي 1 / صفر في قبل النهائي، ليظل محافظا على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال المباريات الخمس التي خاضها كلا المنتخبين في النسخة الحالية للبطولة، سجلت كولومبيا 12 هدفا، مقابل 8 أهداف للأرجنتين، التي تفوقت في عدد التسديدات الصحيحة بـ 29 تسديدة بنسبة دقة وصلت إلى 9ر50%، مقابل 23 تسديدة للكولومبيين بنسبة دقة 9ر47%، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للبطولة.

وبلغ عدد التمريرات الحاسمة لكولومبيا 9 تمريرات، مقابل 7 تمريرات للأرجنتين، التي استقبلت هدفا وحيدا، مقابل هدفين منيت بها شباك الكولومبيين، فيما حافظ رفاق ميسي على نظافة شباكهم في 4 لقاءات، مقابل 3 مباريات لمنافسيهم.

وتصدى مدافعو كولومبيا لـ 11 تسديدة من منافسيهم، مقابل 10 تصديات للاعبي الأرجنتين، الذين قاموا بـ 68 التحاما ناجحا بنسبة 1ر70%، مقابل 62 التحاما للمنتخب الكولومبي بنسبة 9ر57%.

وتفوق منتخب الأرجنتين في عدد التمريرات على منافسه، بعدما قام لاعبوه بـ 2306 تمريرات، بنسبة دقة بلغت 5ر87%، بينما قام لاعبو كولومبيا بـ 1730 تمريرة بنسبة دقة 83%.

وبينما أرسل لاعبو كولومبيا 14 تمريرة عرضية ناجحة بنسبة دقة 35%، فقد مرر لاعبو الأرجنتين 4 عرضيات ناجحة فقط بنسبة دقة 5ر23%.

وقام لاعبو كولومبيا بـ 49 مراوغة ناجحة بنسبة نجاح 5ر49%، مقابل 28 مراوغة ناجحة للاعبي الأرجنتين بنسبة 35%.

وحصل لاعبو كولومبيا على 73 خطأ، فيما احتسب ضدهم 76 خطأ، كما نالوا 9 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، بينما حصل لاعبو الأرجنتين على 64 خطأ، واحتسبت ضدهم 53 خطأ، ونالوا 6 إنذارات، دون أن يتم طرد أي لاعب منهم.

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