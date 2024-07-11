الزمالك المصري ينتظر الفائز من البن الاثيوبي والشرطة الكيني بالكونفيدرالية

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة النسخة الجديدة لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، التي أجريت اليوم الخميس، عن مواجهات قوية للفرق العربية في البطولة.

وأعفت القرعة الزمالك، حامل اللقب، من خوض مباريات الدور التمهيدي حيث سيبدأ مبارياته من دور الـ32 حيث سيواجه الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي تجمع بين البن الأثيوبي والشرطة الكيني في دور الــ32 .

كما يبدأ نهضة بركان، وصيف النسخة الماضية، مبارياته من دور الـ32 حيث يلتقي مع الفائز من كانيمي النيجيري ودادجي إف سي البنيني.

كما شهدت القرعة إنتظار إتحاد العاصمة الجزائري في دور الــ32 للفائز من مباراة الملعب التونسي مع جاوس اف سي جوبا الجنوب سوداني.

ويلتقي الصفاقسي التونسي مع الفائز من هوريسيد الصومالي وروكينزو البوروندي، بينما سيلعب سيمبا التنزاني أمام المتأهل من لقاء أوهامياجي التنزاني وممثل الدوري الليبي الأول الذي لم يتحدد بعد حتى الأن.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين الممثل الثاني للدوري الليبي مع كاتارا الأوغندي.

وينتظر أسيك ميموزا الفائز من لقاء إس سي كي التوجولي وأس فان من النيجر ، والملعب المالي مع الفائز من مباراة فوفو دي باهام الكاميروني وباينيسفيلي الليبيري.

ويلتقي أنيمبا النيجيري مع الفائز من مواجهة هافيا الغيني وراهيمو البوركيني، وسيواجه اتحاد تواركة المغربي نظيره أر سي أبيدجان الإيفواري، ويلتقي الشرطة الرواندي مع الرياضي القسنطيني الجزائري.

وسيلعب المتأهل من لقاء ديناموز هراري الزيمبابوي وزيسكو يونايتد الزامبي، مع الفائز من لقاء فوريتسيرس وأورابا يونايتد.

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