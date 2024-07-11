بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي بالينيا

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بايرن ميونخ البطل القياسي للدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا قادما من صفوف فولهام الإنجليزي.

ووقع بالينيا عقدا مع بايرن ميونخ حتى 2028 وتردد أن قيمة صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ، بلغت 46 مليون يورو (49 مليون و800 ألف دولار).

وقال بالينيا "إنه أحد أسعد أيام حياتي، ألعب الآن لأحد أكبر الفرق في أوروبا، إنه حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي وأنا فخور للغاية بذلك".

وكان بايرن قريبا من التعاقد مع لاعب الوسط المدافع بالينيا العام الماضي لكن فولهام رفض إتمام الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات نظرا لعدم إيجاد البديل الماسب.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن "أبدينا اهتماما باللاعب منذ الصيف الماضي والآن أخيرا أصبح جواو بالينيا معنا، إنه لاعب له قيمة كبيرة للغاية بالنسبة لبايرن".

وبات بالينيا ثالث لاعب ينضم حديثا للنادي البافاري بعد الجناح مايكل أوليز من صفوف كريستال بالاس والمدافع هيروكي ايتو من صفوف شتوتجارت.



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