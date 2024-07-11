هجوم على مبابي بسبب بوجبا

المصدر: البيان

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لم يتقبّل إيمانويل بيتيه النجم المعتزل لمنتخب فرنسا، شكوى كيليان مبابي هدّاف المنتخب الفرنسي، من غياب بول بوجبا، لاعب خط الوسط السابق للديوك.

وقدّم مبابي عروضًا هزيلةً على المستوى الشخصي خلال منافسات كأس أمم أوروبا 2024، والتي غادرها الديوك من الدور نصف النهائي.

ودافع ابن العاصمة باريس عن نفسه قائلاً، "لا تتسنى لي التمريرات الجيدة، ليس ثمة (بول) بوجبا في فريقي".

وأشار مبابي أيضًا إلى أن أنطوان جريزمان، زميله في المنظومة الهجومية للمنتخب الفرنسي، "لا يمر بفترةٍ جيدةٍ في كأس أمم أوروبا".

وتساءل بيتيه في تصريحاتٍ لإذاعة "آر أم سي سبورت" الفرنسية، "هل هي مهمة قائد المنتخب أن يتحدّث عن نقاط الضعف لدى زملائه؟"

وشدد بيتيه، "بالنسبة لي، فهو (مبابي) ليس قائدًا جيدًا (للمنتخب الفرنسي) بالنظر إلى المؤشرات، ما يزعجني هو أنه قام بالكثير من الادعاءات ليحصل على شارة القيادة، ولكنه بالنسبة إليّ فلا يتحلى بالخصال القيادية سواء داخل أو خارج أرضية الملعب".

ولفت صاحب المباريات الدولية الـ 63 بشعار المنتخب الفرنسي إلى أنه لم يشاهد مبابي يلقي كلمةً على زملائه طوال منافسات كأس أمم أوروبا.

ووجّه بيتيه كلامه مباشرةً إلى ابن الـ 25 عامًا، قائلاً، "كنت ضعيفًا ذهنيًا، وكنت ضعيفًا بدنيًا، وضعيفًا في دورك كقائدٍ للمنتخب الفرنسي".

واختتم اللاعب الذي كان يجيد شغل مركزي الارتكاز والظهير الأيسر تصريحاته مؤكدًا، "بالنسبة لي، لم يكن (مبابي) جديرًا بشارة القيادة".

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