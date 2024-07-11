بعد المشاركة ضد هولندا.. ساكا يحقق رقمًا تاريخيًا في اليورو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق النجم الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا وفريق أرسنال، رقمًا تاريخيًا، بعد مشاركته أساسيًا أمام هولندا، أمس الأربعاء، بالدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكان منتخب إنجلترا تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه طواحين هولندا 1/2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند.

وبعد مشاركته في لقاء هولندا، أصبح رصيد ساكا من المباريات 10، ومن ثم دخل قائمة أكثر اللاعبين الإنجليز مشاركة في بطولة اليورو، محتلاً المركز العاشر.

وأصبح ساكا ثاني أصغر لاعب في تاريخ اليورو يصل إلى هذا العدد من المباريات بعمر الـ 22 عامًا و309 يومًا، بعد الإسباني بيدري (21 عامًا و223 يومًا)، ضد ألمانيا في النسخة الحالية من اليورو.

ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره إسبانيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، الأحد المقبل 14 يوليو، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي النهائي الثاني له على التوالي باليورو، أملاً في تعويض خسارته السابقة، أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

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