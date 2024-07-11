سواريز يفشل في محاولة «عض» جديدة (فيديو)

المصدر: البيان

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يدور الجدل حاليًا في بطولة كوبا أميركا 2024 فيما إذا كان لويس سواريز، هدّاف المنتخب الأوروجوياني، قد تورّط في "حادثة عضٍ" أخرى.

وكانت الأوروجواي اصطدمت بكولومبيا في موقعة الدور نصف النهائي من البطولة، حيث تعرّضت للخسارة بهدفٍ دون رد.

وشهدت المباراة الكثير من التوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، منها الاشتباك اللفظي بين سواريز وييري مينا، صخرة دفاع المنتخب الكولومبي، وذلك على الرغم من كونهما زميلين سابقين في نادي برشلونة.

وشوهد سواريز بعد صافرة نهاية المواجهة وهو يتوجه نحو ميجيل بورخا، مهاجم المنتخب الكولومبي.

وبدا وأن صاحب القميص رقم 9 سوف يهمس بشيءٍ في إذن بورخا، حينما قام الأخير بدفعه بعيدًا عنه، قبل أن يشرعا في الاشتباك اللفظي.

وبالعودة إلى النقل التلفزيوني، رجّح بعض المتابعين بأن يكون سواريز قد سعى إلى عض ابن الـ 31 عامًا، لولا أن باءت محاولته بالفشل.

الجدير بالذكر أن صاحب المباريات الدولية الـ 141 والأهداف 68، كان متورطا في حادثتي عض بالغتي الشهرة على مدار مسيرته الكروية، فقد أقدم سواريز على عض برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع تشيلسي الإنجليزي، حينما كان لاعبًا في صفوف ليفربول، كما عض كتف جيورجيو كيليني، صخرة دفاع المنتخب الإيطالي، في بطولة كأس العالم 2014.

LUIS SUAREZ??? CORRIÓ CONTRA MIGUEL ANGEL BORJA



CON RIVER NO SE JODE pic.twitter.com/CJRyHTuk4V — Fran (@frabigol) July 11, 2024

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