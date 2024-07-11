هدايا رودريغيز تمنحه التفوق على ميسي في كوبا أمريكا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النجم الكولومبي خاميس رودريغيز توهجه في النسخة الحالية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، بعدما قاد بلاده للصعود لنهائي البطولة على حساب منتخب أوروغواي.

وفاز منتخب كولومبيا 1 / صفر على نظيره الأوروغواياني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وصنع خاميس هدف منتخب كولومبيا الوحيد الذي أحرزه زميله جيفرسون ليرما في مرمى أوروغواي خلال اللقاء، الذي جرى بملعب بنك أوف أمريكا بمدينة شارلوت مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينتش).

وانفرد خاميس بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، بعدما صنع 6 تمريرات حاسمة في النسخة الحالية، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لزملائه خلال النسخة الماضية (كوبا أمريكا 2021)، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

وكان خاميس صنع هدفين خلال فوز كولومبيا 2 / 1 على باراغواي، وهدفا في فوز الفريق 3 / صفر على كوستاريكا بمرحلة المجموعات في كوبا أمريكا 2024، قبل أن يقدم تمريرتين حاسمتين أثناء فوز فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو الكاسح 5 / صفر على بنما في دور الثمانية.

ومازالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في صفوف ساو باولو البرازيلي، لتعزيز رقمه القياسي، حال قيامه بأي تمريرات حاسمة أخرى خلال المباراة النهائية للبطولة بين كولومبيا والأرجنتين، مساء الأحد القادم بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين المقبل بتوقيت غرينتش).

ويسعى خاميس لقيادة منتخب كولومبيا للتتويج بلقبه الثاني في كوبا أمريكا، بعدما سبق أن حمل كأس البطولة مرة واحدة، حينما استضافها على ملاعبه عام 2001.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز