يورو 2024.. موعد المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خطف منتخب إنجلترا بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد تخطي الطواحين الهولندية 1/2، في مباراة الدور نصف النهائي، بفضل قذيفة المهاجم البديل أولي واتكينز في الدقيقة 91.

وجاء هدف واتكينز بعد دخوله المباراة بـ 10 دقائق، ليقود إنجلترا إلى نهائي اليورو الثاني على التوالي.

وكان منتخب إسبانيا اقتنص بطاقة التأهل الأولي للمباراة النهائية، من الديوك الفرنسية، بالفوز عليهم بنفس النتيجة 1/2، أول أمس الثلاثاء.

ويلاقي منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، الأحد المقبل 14 يوليو، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي النهائي الثاني له على التوالي في اليورو، أملاً في تعويض خسارته السابقة، أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

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