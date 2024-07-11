قاد إنجلترا إلى نهائي يورو 2024.. هدف واتكينز القاتل أمام هولندا (فيديو)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بفضل قذيفة المهاجم البديل أولي واتكينز في الدقيقة 91 بشباك هولندا، في مواجهة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما، الأربعاء.

وجاء هدف واتكينز بعد دخوله المباراة بـ 10 دقائق، ليقود إنجلترا إلى نهائي اليورو الثاني على التوالي.

افتتح تشافي سيمونز التسجيل للطواحين الهولندية في الدقيقة 7، وتعادل هاري كين لإنجلترا، بضربة جزاء في الدقيقة 18.

وظلت المباراة متقاربة في الشوط الثاني، حتى سجل المهاجم البديل أولي الهدف القاتل في الدقيقة 91، ليقود الإنجليز نحو نهائي البطولة.

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره الإسباني، في نهائي مرتقب بالعاصمة الألمانية برلين، مساء الأحد المقبل.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي النهائي الثاني له على التوالي في اليورو، أملاً في تعويض خسارته السابقة، أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

ولم يسبق لإنجلترا أن تحقيق لقب اليورو، حيث استعصى على الأسود الثلاثة لـ 60 عامًا، لذلك سيسعى الإنجليز للظفر باللقب أمام إسبانيا.

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