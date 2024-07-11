إنجلترا تتخطى هولندا وتصعد إلى نهائي يورو 2024 (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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ضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع منتخب إسبانيا، في نهائي يورو 2024، بعد الفوز القاتل الذي حققه على هولندا 1/2، بالدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا.

افتتح تشافي سيمونز التسجيل للطواحين الهولندية في الدقيقة 7، وتعادل هاري كين لإنجلترا، بضربة جزاء في الدقيقة 18.

وظلت المباراة متقاربة في الشوط الثاني، حتى سجل المهاجم البديل أولي واتكينز الهدف القاتل في الدقيقة 91، ليقود الإنجليز نحو نهائي البطولة.

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره الإسباني، في نهائي مرتقب بالعاصمة الألمانية برلين، مساء الأحد المقبل.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي النهائي الثاني له على التوالي في اليورو، أملاً في تعويض خسارته السابقة، أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

ولم يسبق لإنجلترا أن تحقيق لقب اليورو، حيث استعصى على الأسود الثلاثة لـ 60 عامًا، لذلك سيسعى الإنجليز للظفر باللقب أمام إسبانيا.

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