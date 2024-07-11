الهداف التاريخي لإنجلترا.. إنجازان لهاري كين بعد هدفه في هولندا

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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نجح هاري كين قائد منتخب إنجلترا، في تحقيق رقمين قياسيين، بفضل الهدف الذي أحرزه في شباك هولندا، بمباراة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وتقدم تشافي سيمونز لهولندا في الدقيقة 7، وتعادل هاري كين لإنجلترا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وأصبح هاري كين هداف إنجلترا التاريخي في بطولة أمم أوروبا، برصيد 7 أهداف بالتساوي مع آلان شيرار، بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

وفي نفس السياق، انفرد هاري كين بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الأدوار الإقصائية لبطولة أمم أوروبا، برصيد 6 أهداف متقدمًا على أنطوان غريزمان نجم المنتخب الفرنسي.

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