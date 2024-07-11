يورو 2024.. ديباي يغادر مباراة هولندا ضد إنجلترا

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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غادر ممفيس ديباي لاعب منتخب هولندا، مباراة الطواحين ضد إنجلترا بالدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، المقامة على ملعب سيغنال ايدونا بارك، بمدينة دورتموند الألمانية.

وتعرض ممفيس ديباي، للإصابة في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، وشارك الهولندي الشاب جوي فيرمان في الدقيقة 35، بديلاً له.

وتشير النتيجة الآن إلى التعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم تشافي سيمونز لهولندا في الدقيقة 7، وتعادل هاري كين لإنجلترا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ويطمح منتخب هولندا في تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل لنهائي اليورو، والاقتراب خطوة نحو اللقب ومن ثم التتويج به للمرة الثانية في تاريخه، فيما يطمح منتخب إنجلترا في تخطي عقبة الطواحين، والوصول إلى المباراة النهائية لليورو، للنسخة الثانية على التوالي، والتتويج باللقب بعد خسارته في النسخة الماضية أمام إيطاليا.

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