فان دي بيك يغادر مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - أ ف ب

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أكد لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، أمس، مغادرته مانشستر يونايتد، بعد 4 مواسم مخيبة مع النادي الإنجليزي لكرة القدم.

وعانى اللاعب الدولي الذي غاب عن قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا 2024، في فرض نفسه مع «الشياطين الحمر» بعد انتقاله إلى ملعب «أولد ترافورد» عام 2020.

ومن المقرر أن ينتقل ابن الـ 27 عاماً إلى جيرونا الإسباني الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك مقابل نحو 5 ملايين دولار. ولم تكن فترة فان دي بيك مع يونايتد سهلة اذ لم يتمكن من إثبات إمكاناته بعد الصفقة التي كلفت النادي 43 مليون دولار، فأعاره مرتين.

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