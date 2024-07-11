ريال مدريد يقدم مبابي الثلاثاء المقبل

المصدر: مدريد- أ ف ب

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يقدم ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الثلاثاء المقبل في 16 يوليو على ملعب سانتياغو برنابيو، وفقاً لما أعلنه النادي أمس.

وسيستقبل فلورنتينو بيريس رئيس النادي، الوافد الجديد في حفل التوقيع الرسمي الذي سيربط مبابي مع نادي العاصمة للمواسم الخمسة المقبلة.

وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 في الموسم المقبل وفقاً للنادي، وهو الرقم الذي ارتداه أخيراً مواطنه كريم بنزيمة المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.

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