يورو 2024.. تشكيل هولندا الرسمي ضد إنجلترا بلا مفاجآت

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، تشكيل الطواحين الذي سيخوض به مواجهة إنجلترا، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وجاء تشكيل منتخب هولندا ضد إنجلترا، على النحو التالي:

حراسه المرمي: بارت فيربروجين

خط الدفاع: ناثان أكي، فيرجيل فان ديك، ستيفان دي فريج، دينزل دومفريس

خط الوسط: رايندرز، جيردي شوتن، تشافي سيمونز

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، دونيل مالين

ويطمح منتخب هولندا في تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل لنهائي اليورو، والاقتراب خطوة نحو اللقب ومن ثم التتويج به للمرة الثانية في تاريخه.

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