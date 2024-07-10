بالقوة الضاربة.. تشكيل إنجلترا ضد هولندا في لقاء الحسم ببطولة يورو 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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أعلن غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل الأسود الثلاثة الذي سيخوض به مواجهة هولندا، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا ضد هولندا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جيهي

خط الوسط: بوكايو ساكا، كوبي ماينو، ديكلان رايس، كيران تريبير

خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، جود بيلينغهام

ويطمح منتخب إنجلترا في تخطي عقبة الطواحين، والوصول إلى المباراة النهائي لليورو، للنسخة الثانية على التوالي، والتتويج باللقب بعد خسارته في النسخة الماضية أمام إيطاليا.

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