إلغاء مران فليك الأول مع برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألغى الألماني هانزي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة، الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق الإسباني.

وكان من المفترض أن يؤدي برشلونة مرانه الأول في الموسم التحضيري، اليوم الأربعاء، تحت قيادة هانزي فليك الذي تم تعيينه مدربًا للفريق، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هانزي فليك اضطر إلى إلغاء التدريب، الذي كان من المقرر أن ينطلق في تمام السابعة مساءً اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 35 في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعبين اجتازوا الاختبارات الطبية صباح اليوم، وهو أمر متعارف عليه قبل البدء في الموسم التحضيري، مشيرة إلى أن فليك قرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول غداً الخميس في تمام التاسعة صباحًا.

وأكدت الصحيفة، أن الفترة الأولى في الموسم التحضيري، تشهد التركيز على التدريبات البدنية فقط، لذلك فضل فليك إلغاء مران اليوم، خاصة إن الحرارة كانت ستؤثر على مجهود اللاعبين.

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