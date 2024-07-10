كوتينيو يعود إلى ناديه القديم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، تعاقده مع فيليبي كوتينيو، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان كوتينيو صاحب الـ 32 عامًا، لعب الموسم المنقضي معارًا لفريق الدحيل القطري.

ويرتبط كوتينيو بعقد مع أستون فيلا، ينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

ويرتدي كوتينيو القميص رقم 11 مع نادي فاسكو دا غاما، وعبر اللاعب عن سعادته بالعودة لناديه القديم، قائلاً: "شعور بالسعادة والفرح والقلق، عشت في الخارج لفترة طويلة، لذلك أشعر حقًا بالعودة إلى المنزل، إلى المكان الذي نشأت فيه، إلى المكان الذي أحبه، والجميع يعرف مدى سعادتي بالعودة".

وكان كوتينيو بدأ مسيرته مع نادي فاسكو دا غاما، قبل الانتقال إلى إنتر ميلان عام 2008، ليبدأ مسيرته الكروية في أوروبا التي شهدت اللعب لأندية، إسبانيول، وبرشلونة، وليفربول، وبايرن ميونخ، وأخيرًا أستون فيلا.

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