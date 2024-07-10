لامين يامال موهبة كروية عالمية انطلقت من الإمارات

المصدر: وام

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أصبح النجم الإسباني الشاب لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، يسجل هدفا في نهائيات البطولة، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 أمس في مباراة نصف نهائي "يورو2024"، التي جمعت بينهما على ملعب إليانز أرينا بميونيخ الألمانية، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وأحرز لامين، صاحب الأصول المغربية، هدف منتخب بلاده الأول في الدقيقة 21، وهو بعمر 16 عاما و11 شهرا و26 يوما، حيث يحتفل بعيد ميلاده الـ17 يوم السبت المقبل الموافق 13 يوليو، قبل يوم واحد من المباراة النهائية المقرر لها الأحد.

وشهدت الإمارات انطلاق وسطوع موهبة لامين مع فريقه برشلونة الإسباني منذ 5 أعوام، وتحديدا خلال مشاركته في بطولة "الليجا" لكرة القدم للناشئين تحت 13 عاما، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع رابطة الدوري الأسباني " لا ليجا" في ديسمبر عام 2019 بمدينة العين.

وقاد لامين فريقه برشلونة وقتها بعمر 12 عاما في 4 مباريات بالدور الأول قبل الخروج في ربع النهائي أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

وعقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة "يورو 2024"، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة إسبانيا وفرنسا، عبر اللاعب عن سعادته بالمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز، وقال :"لقد تأهلنا إلى النهائي والأهم الآن هو الفوز باللقب".

وأضاف:"أتمنى الفوز في النهائي، كان هدفي أن أصل إلى عيد ميلادي (13 يوليو) هنا في ألمانيا".

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