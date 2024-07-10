رقمه المفضل محجوز.. الكشف عن رقم قميص مبابي مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ريال مدريد، عن رقم القميص الذي سيرتديه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الميرنغي، بعدما تم الكشف عن موعد تقديم الصفقة بشكل رسمي.

وكان ريال مدريد أعلن، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تقديم مبابي، الثلاثاء المقبل 16 يوليو، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مدريد، بملعب سانتياغو بيرنابيو.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن تغييرات في بعض أرقام قمصان لاعبي الفريق الأول، مع الإعلان عن الرقم الذي سيرتديه مبابي مع الميرنغي.

ومن المقرر أن يرتدي مبابي القميص رقم 9، على أن يتم طرحه للجماهير بداية من غدًا الخميس 11 يوليو.

واعتاد مبابي على ارتداء القميص رقم 7، لكنه الرقم المحجوز باسم نجم الريال فينيسيوس جونيور خلال الفترة الحالية.

وفي نفس السياق، سيرتدي فالفيردي القميص رقم 8 بدلاً من 16، بعد رحيل النجم توني كروس الذي أعلن اعتزاله، في حين سيرتدي تشواميني القميص رقم 14 بدلاً من 18، بعد رحيل خوسيلو إلى نادي الغرافة القطري، فيما سيرتدي أردا غولر القميص رقم 15 بدلاً من 24.

وسيرتدي كامافينغا القميص رقم 6 بدلاً من 12، فيما اختار خيسوس فاييخو العائد من الإعارة، القميص رقم 18 بدلاً من 25.

يذكر أن ريال مدريد أكد في بيانه، إنه قبل تقديم مبابي يوم الثلاثاء، سيستقبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، اللاعب في مدينة ريال مدريد الرياضية، للتوقيع الرسمي الذي سوف يربط النجم الفرنسي بالميرنغي الخمسة مواسم مقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز