ريال مدريد يعلن موعد تقديم مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي ريال مدريد، موعد تقديم الفرنسي كيليان مبابي، لاعبًا جديدًا بالميرنغي بداية من الموسم المقبل 2025/2024.

وكان ريال مدريد اتفق مع مبابي على التوقيع لمدة 5 مواسم، ليبقى النجم الفرنسي بين صفوف الميرنغي حتى صيف 2029.

وعقب خروج منتخب فرنسا من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، على يد منتخب إسبانيا، أمس الثلاثاء، بمشاركة مبابي، أصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، يكشف فيه تفاصيل تقديم صفقته الجديدة.

وجاء في البيان: "يعلن نادي ريال مدريد أنه يوم الثلاثاء المقبل، 16 يوليو، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مدريد، سيتم تقديم لاعبنا كيليان مبابي في ملعب سانتياغو بيرنابيو".

وأضاف البيان: "قبل تقديم اللاعب، سيستقبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كيليان مبابي في مدينة ريال مدريد الرياضية، للتوقيع الرسمي الذي سوف يربط لاعبنا الجديد بالنادي في المواسم الخمسة المقبلة".

وأتم البيان: "بعد التوقيع سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الإعلام، بملعب سانتياغو بيرنابيو".

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